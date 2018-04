Tesla ratează ținta de producție pentru Model 3: doar 2.000 de unități în ultimele 7 zile și mai puțin de 10.000 de la începutul anului | AUTO-CLUB.TOP

23:30

Jucătoarea română de tenis, Simona Halep, nominalizată la lovitura lunii martie. Numărul unu mondial candidează, alături de alte patru sportive, pentru cea mai reuşită fază a lunii trecute în circuitul profesionist feminin (WTA). Halep a fost propusă cu un punct reuşit în meciul cu Agnieszka Radwanska, în turul al treilea la Miami. Românca a reuşit să ajungă la o scurtă pusă de poloneză şi a trimis peste fileu, în diagonală, surprinzând-o pe aceasta, la scorul de 6-3, 2-6, 40-0. Radwanska s-a impus în cele din urmă cu 3-6, 6-2, 6-3. Halep figurează şi cu o fază în care eroină este jucătoarea americană Caroline Dolehide, în meciul din turul al doilea de la Indian Wells, la scorul de 5-1, 40-0, cu un passing reuşit de americancă. Halep a învins atunci cu 1-6, 7-6 (3), 6-2. Celelalte trei jucătoare nominalizate sunt japoneza Naomi Osaka (cu fază din meciul său cu Maria Şarapova), daneza Caroline Wozniacki (cu meciul contra jucătoarei portoricane Monica Puig) şi germanca Angelique Kerber (lovitură din partida cu chinezoaica Yafan Wang). Internauţii pot vota favorita pe site-ul WTA până joi, iar câştigătoarea va fi anunţată joi 6 aprilie. Cele două titluri de ”WTA Shot of the Month” din 2018 au fost câştigate de Agnieszka Radwanska (ianuarie) şi Maria Şarapova (februarie). .@Naomi_Osaka_, Caroline Dolehide, @CaroWozniacki, @Simona_Halep or @AngeliqueKerber? ? Vote for your March Shot of the Month pres by @Cambridge_FX–> https://t.co/shHsYUEFie pic.twitter.com/vjXuL7wB8t — WTA (@WTA) April 3, 2018 Simona Halep a început antrenamentele pe zgură la București. Prima competiţie la care va participa Simona va fi meciul de Fed Cup dintre România şi Elveţia, care va avea loc peste trei săptămâni, la Cluj. Apoi, va juca la Stuttgart, Madrid, Roma şi Roland Garros. Per total, în această perioadă de zgură, Simona are de apărat 3.070 de puncte.