VIDEO// Constantin Codreanu este candidatul PUN la funcția de primar al Chișinăului

Astfel, pentru ca produsele achiziționate să nu prezinte un pericol pentru sănătatea Dumneavoastră, ANSA Vă recomandă ca produsele alimentare să fie procurate numai din locuri special amenajate şi autorizate, care asigură condiţiile igienico-sanitare specifice şi unde există certitudinea că aceste produse au fost supuse controlului sanitar-veterinar (magazine, depozite angro, pieţe agroalimentare). Să procuraţi carnea în stare proaspătă numai în locuri autorizate: măcelării, magazine alimentare, locuri special amenajate în pieţe; carnea trebuie să fie elastică, de o culoare de la roz pal până la roşu închis, în urma apăsării cu degetul să revină la forma iniţială si să nu prezinte suprafaţa lipicioasă, urât mirositoare. Atrageţi atenţia la prezenţa ştampilei de control sanitar-veterinar; La procurarea peştelui în stare proaspătă atrageţi atenţia ca suprafaţa acestuia să fie curată, cu un strat uniform de solzi, culoarea potrivit speciei, bronhiile roşii, cu nuanţă caracteristică speciei, fără rupturi; La procurarea ouălor examinaţi aspectul lor exterior. Coaja ouălor proaspete trebuie să fie curată, tare, întreagă şi fără pete, obligatoriu trebuie să fie prezenţa marcarea individuală pe ou. Data indicată pe ou este data ouatului, data limită de consum nu poate depăşi 28 de zile de la ouat. La procurarea cozonacului şi altor produse alimentare citiţi cu atenţie informaţia de pe eticheta produsului, data fabricării, termenii de valabilitate, verificaţi ingredientele utilizate, condiţiile de păstrare. Cozonacul preambalat trebuie să fie ferit de razele solare care duc la eliminarea umidităţii sub pelicula şi provoacă dezvoltarea mucegaiului). Atenţie! Vânzarea ouălor în unităţile de desfacere se face numai în locuri separate sau cu produse preambalate. Verificaţi informaţia despre data ouării şi termenul de valabilitate. Este interzisă vânzarea ouălor în locurile unde se comercializează preparate din carne, produse lactate sau alimentare care se consumă fără a fi supuse unui proces termic. Evitaţi cumpărarea ouălor a căror coajă este crăpată, murdară sau spartă. La spargere ouăle nu trebuie să prezinte albuşul tulbure sau amestecat cu gălbenuşul. În cazul unor bănuieli de calitatea ouălor, solicitaţi de la vânzător prezentarea certificatului veterinar. Atrageţi atenţia la vopseaua de ouă, ANSA recomandă să verificaţi dacă pe ambalajul de desfacere al produsului sunt menţionaţi coloranţii alimentari, modul de utilizare, dată minimă a valabilităţii şi prezenţa actelor de calitate şi provenienţă. Totodată, ANSA recomandă consumatorilor să nu procure vopsea cu ambalaj nemarcat sau neambalată deoarece aceasta poate fi vopsea cu alte destinaţii - tipografică sau textilă şi care poate prezenta pericol pentru sănătate deoarece conţin compuşi toxici. Atât maturii dar mai ales copii dacă vor consuma ouă vopsite cu asemenea vopsele pot avea intoxicaţii cu dereglări serioase a sănătăţii. Termenul de valabilitate al cărnii trebuie să fie inscripţionat de către producător pe eticheta produsului iar pentru carnea proaspătă cereţi să vi se prezinte certificatul veterinar unde trebuie să fie indicată data sacrificării şi termenul de valabilitate a cărnii sau în cazul pieţelor agroalimentare – expertiza serviciului sanitar-veterinară. Carnea proaspătă are un miros specific, propriu cărnii proaspete (caracteristic speciei animalului respectiv) de o culoare cuprinsă în intervalul de la roz-pal până la roşu-închis. Muşchii în secţiune trebuie să fie puţin umezi, dar să nu lase pete. Consistenţa cărnii în secţiune trebuie să fie compactă, elastică; gropiţa formată cu degetul trebuie să se niveleze rapid. Grăsimea nu trebuie să aibă miros de râncezire (alterare). Carnea decongelată trebuie să aibă caracteristicile cărnii proaspete. Dacă temperatura mediului înconjurător este mai mare cu 2-30C decât temperatura cărnii congelate, atunci se începe procesul de decongelare. Cu cât decongelarea se face mai lent, cu atât modificările şi pierderile de umiditate sunt mai mici. Carnea, care a fost supusă decongelării, trebuie preparată imediat. În cazul nerespectării acestei cerinţe riscaţi o intoxicaţie alimentară. Recomandăm excluderea congelării repetate a cărnii. Carnea suspectă are semne ale stadiului iniţial de alterare: pe alocuri suprafaţa este umedă, puţin lipicioasă şi de culoare mai întunecată decât cea proaspătă. Muşchii în tăietură sunt umezi, de culoare roşie întunecată, bulionul de carne este puţin tulbure. Consistenţa cărnii este slab elastică, la apăsarea cu degetul gropiţa formată se îndreaptă lent. Mirosul puţin acid sau cu nuanţă de alterare. Grăsimea este de consistenţă moale, puţin lipicioasă (se lipeşte de deget), cu nuanţe cenuşii-mate, articulaţiile sunt uşor acoperite cu mucozitate. Carnea alterată are suprafaţa acoperită cu mucozitate de culoare cenuşie-cafenie. Muşchii în tăietură sunt umezi, lipicioşi, de culoare roşie-cafenie, iar sucul de carne este tulbure; la carnea decongelată alterată de pe suprafaţa secţiunii se scurge suc tulbure, are consistenţa ofilită; la apăsarea cu degetul gropiţa formată nu se îndreaptă, miros-acru, rânced. Grăsimea este moale, de culoare cenuşie, cu gust amărui. La fierbere bulionul este tulbure şi emană miros respingător. Dacă carnea are miros impropriu cărnii proaspete, atât la suprafaţă, cât şi în profunzime, nu riscaţi consumarea ei. Nu riscaţi să procuraţi carne suspect proaspătă sau alterată, deoarece în asemenea carne nu numai indicii organoleptici sunt nesatisfăcători, dar poate fi şi o sursă de infecţii alimentare, concomitent cu microflora de putrefacţie în ea pot fi şi bacterii patogene. Evitați comerțul „stradal”, acesta avînd un impact negativ asupra sănătății consumatorilor și contribuie la apariţia toxiinfecţiilor alimentare. De remarcat este faptul că produsele alimentare comercializate în locuri neautorizate sunt expuse în condiții necorespunzătoare din punct de vedere sanitar, personalul care manipulează cu aceste produse nu dețin carnete medicale, instruirea igienică și echipament necesar de protecție, cu atât mai mult produsele alimentare nu sunt sigure din punctul de vedere al calității și siguranței alimentelor, acestea nu dețin documente ce confirmă calitatea, siguranța și proveniența lor și astfel pot pune în pericol sănătatea consumatorilor şi chiar viaţa lor. Pentru a elimina riscurile apariției toxiinfecțiilor alimentare, nu procuraţi alimente după data limită de consum sau cu termenul de valabilitate expirat. Depozitaţi şi păstraţi alimentele conform instrucţiunilor producătorului și neapărat ţineţi cont de instrucţiunile producătorului privind congelarea, decongelarea şi pregătirea bucatelor. Perioada respectivă atesta apariția pe piața a unor legume timpurii, cum a-r fi: ridichi roșie, varza, diverse soiuri de salate, ceapa verde, castraveți etc. Asigurați-vă ca aceste legume sunt inofensive și nu vă expun pericolului unei toxiinfecții alimentare, procurându-le din locurile autorizate.