Publika TV cere scuze public pentru difuzarea unei știri false

Presa rusă relatează că Moscova va trimite un nou ambasador la Chișinău, Oleg Vasnețov, care îl va înlocui pe Farit Muhametșin, care se retrage după ce a împlinit 71 de ani, vârsta maximă prevăzută de legislația rusă pentru această funcție. Candidatura ambasadorului nou a fost acceptată astăzi de către Duma de Stat a Rusiei. Vasnețov are 64 de ani, iar în ultimii opt ani a lucrat în aparatul central al Ministerului rus de Externe. Anterior a fost ambasador în Franța, Bulgaria și Congo. Schimbarea ambasadorului are loc pe fundalul unor relații reci și expulzării reciproce de diplomați. Rusia a anunțat că expulzează trei diplomați moldoveni, după ce Chișinăul a declarat persona non grata trei diplomați ruși, săptămâna trecută, în semn de solidaritate cu Marea Britanie în cazul Skripal.