ACCIDENT VIOLENT în raionul Sângerei. O persoană în stare gravă, după ce o maşină a intrat în plin într-o căruţă

09:50

Ciocnitul ouălor semnifică sacrificiul divinității și există un adevărat ritual al acestuia. Conform traditiei, in prima zi de Paște, ouăle se ciocnesc numai cap cu cap, a doua zi se pot ciocni cap cu dos, iar in zilele urmatoare dos cu dos. Primul care ciocneste este cel mai varstnic barbat de la masa. In timpul …