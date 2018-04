Incendiu într-un centru comercial din Moscova

14:00

Serviciul antifraudă a Agenției pentru Intervenție și Plăți în Agricultură a înregistrat și efectuat, în perioada noiembrie 2017 – martie 2018, 144 misiuni de evaluare a riscurilor de fraudă la dosare de subvenționare, din care 26 dosare examinate în teren.În urma misiunilor au fost depistate un șir de iregularități, precum ar fi: nerespectarea tehnologiei de prelucrare conservativă a solului de către beneficiarii de subvenții; necorespunderea numerelor cadastrale indicate în actul de casare; nu au fost indicate clar numerele cadastrale pe care s-a efectuat investiția; indicarea altor numere cadastrale, decît cele indicate în cererea de casare a plantațiilor perene; numerele cadastrale indicate în contractul de arendă, având un alt proprietar decît cel indicat în contract; nerespectarea termenilor de defrișare; prezentarea datelor denaturate; defrișarea are loc înainte de a fi emisă decizia consiliului local privind casarea.