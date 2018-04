Unde se duce râul Nistru

13:50

La Orhei s-a deschis cea de-a treia ediție a "Târgului de Paște". La târg participă zeci de agenți economici care au expus la vitrine produse alimentare și elemente de decor, specifice sărbătorii. Pentru doritorii de a face fotografii, aici a fost amenajată o zonă foto, decorată în stilul sărbătorii cu elemente unice, ouă ornamentate și […]