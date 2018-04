Timati, MOT și Djigan, alături de partenerele lor la un eveniment caritabil (Foto)

16:10

Cine ar fi crezut că Dwayne Johnson, cunoscut și sub pseudonimul de The Rock, a luptat cu o depresie severă în tinerețe! Într-un interviu acordat ediției britanice Express, actorul în vârstă de 45 de ani a vorbit despre o perioadă mai dificilă a vieții sale: „A fost o perioadă când nu am vrut nimic. Plângeam […]