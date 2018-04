Un grup de experţi NATO se află într-o vizită de asistenţă la Ministerul Apărării

11:20

Două grupări criminale, specializate în fabricarea și punerea în circulație a bancnotelor false în proporţii deosebit de mari, au fost anihilate de Serviciul protecție internă și anticorupție al MAI, în comun cu Procuratura mun. Chișinău oficiul principal, Serviciul de Informații și Securitate și Direcția de poliție Chișinău. Conform unei informaţii operative primite de oamenii legii, […]