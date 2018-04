Real Madrid șterge pe jos cu „Bătrâna Doamnă” chiar la ea acasă. Și Bayern Munchen câștigă în deplasare la Sevilla

16:00

Berbec Deși este muncitor și nobil, nativul Berbec poate trăda din impuls, fiind extrem de nemilos. Dacă l-ai supărat cu ceva, fii sigură că se vă răzbuna și îți va arăta și cealaltă latură mai puțin plăcută. Este cunoscut pentru modul său în care renunță ușor la lucruri sau persoane de care nu mai are nevoie. Taur Când se enervează, nativul Taur vede roșu în fața ochilor și va face orice să se răzbune, să îi dea o lecție celui de lângă el. Deși uneori poate fi extrem de sensibil și iertător, acesta poate avea și o personalitate duală, care să îl determine să trădeze chiar și cea mai apropiată persoană. Gemeni Nativul Gemeni se pricepe de minune în a întoarce adevărul de partea lui de fiecare dată, chiar și atunci când nu are dreptate. Este o persoană pe care nu te poți baza, căci nu știi niciodată dacă poți avea încredere deplină sau nu. În plus, este atât de vorbăreț încât nu ar fi în stare să păstreze niciun secret. Rac E greu de crezut că un nativ Rac poate trăda pe cineva, la cât este de sensibil și iubitor. Mai degrabă, își poate trăda propriile sentimente, căci are obiceiul de a simți unele lucruri, iar mai apoi să dea înapoi, să bată în retragere. Are mereu o teamă și o nesiguranță care îl fac vulnerabil și îl fac să pară dubios în fața celorlalți. Leu Nativul Leu se pune pe primul loc, indiferent de situație. Are un egoism dus la extrem, așa că așteaptă-te în orice moment să te trădeze pentru propriile sale interese. Nu oferă o siguranță emoțională partenerului de viață, deci poate ar fi mai bine să își coboare fața și către muritori. În viziunea lui, el este zeitatea supremă. Fecioară O Fecioară va apărea întotdeauna responsabilă și muncitoare, dar este o manipulatoare convinsă. Îi place să controleze totul din spatele scenei și să iasă în avantaj în orice circumstanță. Uneori, profită de cei din jurul ei pentru a-i influența să o ajute, ca mai apoi să îi lase baltă când nu mai are nevoie de ei, scrie clickpentrufemei.ro. Balanță Nativul Balanță se numără printre cele mai de încredere zodii, așa că e greu de spus cum trădează. Chiar dacă nu are un suflet rău, este stăpânit de anumite impulsuri ciudate, care îl fac să se comporte diferit. Spre exemplu, nu ar trăda oamenii de lângă ea, dar ar trișa la o dietă, înșelându-și propriile așteptări. Scorpion Nativul Scorpion este binecunoscut pentru faptul că este nemilos, manipulativ și egoist. Este unul dintre cele mai cunoscute semne zodiacale pentru înșelăciune. Posesiv și gelos, nativul Scorpion s-ar răzbuna pe partenerul de viață cu aceeași monedă. Dacă nu știi cum să te comporți, te poate urmări toată viața să îți facă rău. Săgetător Nativul Săgetător este demn de încredere, însă poate trăda când simte că este în pericol. Cu alte cuvinte, dacă apare vreo situație neconvenabilă, este nevoit să recurgă la minciună sau înșelăciune doar pentru a-și asigura spatele. Nu prea îi place să își asume responsabilitatea, așa că nu e bine să îi dai sarcini de făcut, căci nu ai o garanție că le va duce la bun sfârșit. Capricorn Se încadrează în categoria nativilor de încredere, căci are o responsabilitate și un simț al adevărului ieșite din comun. Cu toate astea, nu ar spune nu unei trădări, dacă vine vorba de relațiile de cuplu, terenul în care se simte cel mai vulnerabil. Pentru că nu are timp de experiențe amoroase, poate fi ușor de manipulat și poate ajunge să își înșele partenerul. Vărsător Este o creatură nobilă, care spune mereu adevărul și nu suportă să se ascundă. Totuși, nu se poate abține de la bârfe, căci îi place să știe tot ce se vorbește mai ales despre el. Uneori, își poate schimba personalitatea, doar pentru a afla mai multe lucruri despre o anumită persoană. Pești Nativului Pești nu îi place să lucreze în echipă, ci este autodidact. Dacă se întâmplă să nu îi placă o singură persoană din echipă, va face tot posibilul să intre în conflict și să îi saboteze planurile acelei persoane. Se poate spune că este un om dificil, însă nu este capabil de răzbunări mari, care să îi rămână în minte.