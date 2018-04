California permite testarea mașinilor autonome fără șofer! | AUTO-CLUB.TOP

13:40

Vicepreședintele Platformei Demnitate şi Adevăr, Alexandru Slusari, se arată tot mai indignat de derapajul antidemocratic şi antieuropean al guvernării din Republica Moldova, pe care a constatat-o şi Comisia de la Veneţia. Declaraţiile au fost făcute pe pagina sa de Facebook. ,,Cea mai importantă entitate europeană în domeniul protejării democrației din nou a constatat derapaj antidemocratic și antieuropean al guvernării din Moldova în legătură cu modificarea sistemului electoral’’, punctează Slusari. Acesta îi consideră pe celor de la guvernare nu le pasă de recomandările europenilor. ,,Gașca de uzurpători nu are nevoie de valori și recomandări europene atunci când fură și spală zeci de miliarde, când impune pe cetățeni să plătească sume duble, furate tot de la popor, când ține zeci de ani sub control justiția și monopolizează mass-media și când schimbă regulile electorale de joc pentru să nu fie trasă la răspundere pentru dezmățul produs”, a menţionat Slusari. Totodată, vicepreşedintele Platformei DA, susţine că acest grup de ocupanţi are nevoie doar de banii partenerilor externi, care sunt şantajaţi în permanenţă cu pericolul venirii la putere a grupării antieuropene lui Dodon, pe care îl numeşte ,,broler, crescut în special în incubatorul lui Plahotniuc’’. Acesta a mai declarat că UE are toate motivele să stopeze finanțarea țării noastre. ,,După ultimul verdict al Comisiei de la Veneția, ținând cont de lipsa absolută a progresului Moldovei în combaterea corupției, investigarea fraudei bancare și reformarea justiției, UE are toate motivele să stopeze finanțarea țării noastre. Dacă totuși noi vom primi în continuare suportul financiar din partea europenilor, nu va fi nici un merit al guvernării, ci speranța partenerilor noștri că în Moldova sunt mulți oameni, care merită și doresc să trăiască după standardele europene și care vor și pot în scurt timp să întoarcă țara din impas la drum, care duce spre civilizație’’, a concluzionat Alexandru Slusari. MediaNews amintește că schimbare sistemului electoral de vot operată de actuala guvernare în vara anului 2017 contravine recomandărilor anterioare ale Comisiei de la Veneţia şi OSCE/Biroul pentru Institutii Democratice si Drepturile Omului, se arată în avizul dat de experții Comisiei pe marginea implementării sistemului mixt, votat de deputații PDM, PSRM și PPEM în vara acestui an, pe fondul protestelor stradale.