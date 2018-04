(foto) Accident oribil! Un motociclist a fost decapitat în urma impactului cu un indicator rutier

12:10

Rușii au încercat să teste prima dronă care să transporte încărcături poștale. Și… ghinion… device-ul s-a izbit de un zid chiar la ceremonia de testare. Micul filmuleț a devenit viral pe rețelele de socializare. Russia's first postal drone takes its maiden flight – and crashes straight into a wall. More from @ReutersTV: https://t.co/4WEQdauz4y pic.twitter.com/DerNooFc7K