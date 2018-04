Precizările Agenției Serviciilor Publice referitor la petiția unui grup de șoferi privind examenul auto: Situația a fost generată de condițiile meteo nefavorabile

15:40

Pavel Filip: „Ne dorim ca R. Moldova să aibă din partea Rusiei acelaşi respect cum îl are din partea UE” Ne dorim ca Republica Moldova să aibă din partea Federației Ruse acelaşi respect cum îl are din partea țărilor Uniunii Europene. Afirmaţia a fost făcută de Premierul Pavel Filip într-un interviu acordat pentru un cotidian de la Bucureşti, comunică MOLDPRES. Șeful Cabinetului de miniștri a declarat că, prin deciziile sale în raport cu Rusia, Republica Moldova, pentru prima dată, a dat dovadă de multă demnitate. “„Relaţia Republicii Moldova cu Federația Rusă rămâne foarte complicată. În faţa Rusiei, am înaintat mai multe memorii. Pe de o parte, a existat o spălătorie de bani. Prin Republica Moldova au fost spălați peste 20 de miliarde de dolari din Rusia, printr-o bancă națională. M-a mirat faptul că Federația Rusă nu a colaborat deloc. După aceasta, s-au început mai multe presiuni asupra oficialilor de la Chişinău. Am avut cazuri în care deputați și reprezentanți ai Guvernului au fost intimidaţi şi ţinuţi cu orele în aeroporturile din Federația Rusă, chiar dacă mergeau acolo la invitația colegilor din Rusia. Aceste lucruri, cu părere de rău, continuă. Nu sunt respectate nici înţelegerile pe care le avem în cadrul acordurilor CSI. Rusia a impus taxe vamale pentru 19 poziţii corectoare ale Republicii Moldova. Aceste 19 poziţii reprezintă peste 80% din exporturile pe care le făceam pe piaţa rusă”, a spus Filip. Prim-ministrul a reiterat că autoritățile de la Chișinău își doresc o relaţie bună cu Federaţia Rusă, însă aceasta trebuie să fie bazată pe respect reciproc. “„Înţeleg că Rusia este o ţară mare, Republica Moldova este mai mică, dar suntem un stat independent şi suveran. Ne dorim să avem acelaşi respect cum îl avem din partea României şi altor țări din UE. Am depăşit perioada în care să ne fie teamă de Federația Rusă. Acum spunem cu voce tare că Republica Moldova este o ţară neutră, dar Federaţia Rusă, care vorbeşte cel mai mult despre respectarea neutralităţii Republicii Moldova, este cea care îşi ţine trupele armate aici. Este unica ţară care încalcă neutralitatea Republicii Moldova. Vom fi absolut consecvenţi şi vom cere, în continuare, retragerea trupelor străine, trupelor ruseşti, de pe teritoriul Republicii Moldova”, a conchis Pavel Filip. Sursă: moldpres.md Record Pavel Filip: „Ne dorim ca R. Moldova să aibă din partea Rusiei acelaşi respect cum îl are din partea UE” apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.