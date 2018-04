Militarii Armatei Naţionale au donat sânge în cadrul campaniei „O cale spre viață”

15:30

Cel puţin o sută de persoane, printre care numeroşi copii, au fost ucişi şi răniţi luni în bombardamentul întreprins de aviaţia afgană asupra unei şcoli coranice (madrasa) în nord-estul Afganistanului, potrivit bilanţurilor disponibile elaborate de surse spitaliceşti şi de securitate, informează marţi AFP, citat de Agerpres. A doua zi după acest raid al forţelor aeriene afgane, două surse de securitate au anunţat sub protecţia anonimatului un bilanţ de „59 de morţi, dintre care majoritatea copii, în unele cazuri de 8 ani, şi 17 talibani", precum şi „57 de răniţi".Raidul a avut lor luni la prânz, în timpul unei ceremonii pentru înmânarea diplomelor de sfârşit de an într-o madrasă din acest district, aflată majoritar sub controlul talibanilor.