De ce „Casa lui Moș Crăciun” din Chișinău nu a fost demontată / FOTO

Arnold Schwarzenegger, în vârstă de 70 de ani, a fost operat de urgenţă pe cord deschis, joi, după ce a suferit o serie de complicaţii medicale. Primele cuvinte ale lui Schwarzenegger după operație au fost ”M-am întors!”. Actorul de origine austriacă şi fostul guvernator al statului California a ajuns de urgenţă joi la spitalul Cedars-Sinai […] The post I’m back. Arnold Schwarzenegger, operat de urgenţă pe cord deschis. Ce spun medicii despre starea sa appeared first on Moldova.org.