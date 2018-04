Ceartă între doi iubiți la Criuleni! Ea a luat toporul și i-a aplicat lui mai multe lovituri, iar în dimineață — a chemat poliția

13:30

Un agricultor din Hânceşti a primit 50 de mii de lei de la AOAM: Are 18 sere cu roșii și castraveți Nu e ușor să faci afaceri, dar nici imposibil. A demonstrat-o Andrei Fodor, un agricultor de 31 de ani din satul Cărpineni, Hâncești, care a reușit să pună pe picioare un business cu legume. În cinci ani, el a construit 18 sere în care cultivă roșii, castraveți, ardei și zarzavaturi. Primele trei le-a ridicat încă în 2013, iar venitul obţinut în patru ani de activitate l-a investit tot în agricultură. Anul trecut, el a mai construit 15 sere și și-a extins plantația la un hectar. «Timp de trei ani, mai exact patru ani de zile am testat diferite culturi, am acumulat experiența necesară, pentru că nu este un domeniu exact și fix. Și în 2017 am ajuns la concluzia că trebuie de dezvoltat, pentru că numai așa poți să mergi înainte», a spus agricultorul, Andrei Fodor. Pentru a putea activa, fermierul s-a gândit să-şi conecteze serele la energie electrică, aşa că a făcut un business plan şi aplicat la un concurs organizat de Asociația Oamenilor de Afaceri. Astfel, a obținut 50 de mii de lei din cei 120 necesari pentru lucrări. «Este deja proiectul cu devizul de cheltuieli, este autorizat la Gas Natural Fenosa. Urmează deja cum se face timpul mai bun, să ne apucăm nemijlocit de construcția acestei linii», agricultorul, Andrei Fodor. Prin dezvoltarea afacerii, agricultorul a reușit să creeze zece locuri de muncă. Mulți dintre cei care lucrează în sere au revenit de peste hotare și sunt mulțumiți că pot munci acasă. «Da, e bine. Pentru că stăm în țară, la copii. Nu plecăm peste hotare.» «Îmi place că mi-am găsit un loc de muncă și am unde lucra. Îmi plac condițiile, sunt bune. Este pauză de prânz, avem.» «Suntem foarte mulţumiţi. Cred că este o oportunitate foarte mare ca să fim alături de copiii noștri. Am mai lucrat la brutăria din sat, apoi am fost plecată peste hotare și m-am întors înapoi. » Legumele din Cărpineni sunt vândute în mai multe supermarketuri și restaurante din Chișinău. Sursă: publika.md Record Un agricultor din Hânceşti a primit 50 de mii de lei de la AOAM: Are 18 sere cu roșii și castraveți apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.