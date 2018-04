Ședința Comisiei Electorale Centrale // LIVE

11:30

Procuratura Anticorupție anunță despre condamnarea unui fost șef al Serviciului Piscicol care, prin acțiunile sale intenționate, a săvârșit infracțiunea de delapidare a averii străine, adică însușirea ilegală a bunurilor altei persoane, încredințate în administrare, în proporții deosebit de mari, cu folosirea situației de serviciu, infracțiune prevăzută la art.191 alin (5) Cod Penal. În perioada 2014-2015, având în gestiune activitatea de realizare a permiselor de pescuit amator/sportiv, inculpatul a încasat de la beneficiari sume bănești considerabile, fără a le reflecta în evidența contabilă a Serviciului Piscicol, însușindu-și astfel mijloace bănești în mărime de 2 434 190 lei. Instanța de judecată l-a recunoscut vinovat pe funcționar de comiterea infracțiunii prevăzute de art.191 alin (5) Cod Penal, fiindu-i aplicată o pedeapsă sub formă de 10 ani de închisoare, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții și exercita activități în domeniul administrării sau conducerii pe un termen de 5 ani și încasarea prejudiciului material în sumă de 2 434 190 lei. Inculpatul nu și-a recunoscut vina, iar sentința este cu drept de apel.