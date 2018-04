Ministerul Educației va lansa consultări privind introducerea uniformelor școlare!

18:30

Trei diplomaţi moldoveni au fost fost declaraţi persona non grata în Rusia, ca răspuns la decizia Chișinăului de a expulza trei diplomați ruși, în semn de solidaritate cu Marea Britanie în scandalul Skripa, anunță Ria Novosti. Potrivit sursei citate, de asemenea urmează a fi expulzat din Federația Rusă și un diplomat român. În plus, persona […]