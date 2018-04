Tabăra “La Dumbravă” va fi modernizată cu sprijinul Județului Vaslui

12:01

Întotdeauna am fost curios să știu ce înseamnă pentru oameni împăcarea cu sine și până în prezent încă nu am aflat răspunsul. Cu o singură excepție — în ceea ce privește umila mea persoană nu mai există nici un „mister”, or, la vârsta pe care o am, pot afirma cu certitudine că am tot […]