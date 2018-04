Astăzi, continuă reparația străzilor din Capitală. Vezi unde se lucrează

17:45

Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis astăzi avertizarea meteo "Cod Galben" de vînt puternic valabilă pînă la miezul noptii de 2 aprilie curent. Începând cu ora 11:00 rafalele puternice de vînt au condus la deconectarea avariată a rețelelor electrice din mai multe localități din centrul și sudul țării, fiind înregistrate de asemenea și multiple rupturi de conductoare. Conform situației operative la ora 14:00 a zilei de astăzi au rămas parțial sau în totalitate fără energie electrică 32 de localități din raioanele, Ialoveni, Căușeni, Anenii Noi, Ștefan Vodă, Vulcănești, Taraclia, Cimișlia și Leova. Echipele operative ale întreprinderii sunt în teren și desfășoară lucrări de reparatie a liniilor electrice deteriorate și de realimentare cu energie electrică a localităților afectate. Gas Natural Fenosa atrage atenția populației sărespecte regulile de securitate. Dacă observați careva pericole (linii electrice căzute pe străzi, în preajma grădinițelor, școlilor) vă rugăm să informați imediat furnizorul de energie electrică. Supravegheati copii si explicaţi-le regulile de securitate electrică şi consecinţele încălcării lor. Ocoliți şi nu atingeți conductoarele electrice căzute avariat la pământ sau care atârnă accidental de pe piloni şi copaci; Nu interveniți în instalațiilor electrice – aceste intenții se pot solda cu electrocutări; Nu atingeți cablurile de electricitate căzute accidental la pământ. Despre orice incident informaţi în regim de urgenţă furnizorul de energie electrică prin următoarele canale: La telefonul Serviciului 24h - 022-43-11-11. Prin intermediul chatului disponibil de pagina noastră web. Pe Viber apelând la numărul 062161111. The post Cod galben de vânt // Mai multe localități din țară au rămas fără curent electric appeared first on Moldova 24.