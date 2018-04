Tentativa de omor a liderului PDM, Vlad Plahotniuc: Șase persoane au fost condamnate

11:15

Iata cine sunt norocosii care se indragostesc zilele acestea: Taur Ai o dispozitie romantica si esti deschisa la o aventura sentimentala. Doar ca vei avea parte de mult mai mult decat atat. De Pastele acesta vei pleca cel mai probabil intr-o destinatie de vacanta sau vei petrece intr-un grup in care sunt si persoane straine. Ei bine, aici vei intalni acea persoana care iti va face inima sa vibreze. Fii atenta la semnele care ti se arata si nu rata ocazia, caci ar putea fi chiar jumatatea ta perfecta. Fecioara Te simti pregatita sa incepi o noua relatie. De fapt, ai o nevoie uriasa de dragoste, vrei sa iubesti si sa fii iubita. Iar marea iubire a vietii tale va veni ca o binecuvantare in preajma Pastelui. E o persoana pe care o vei cunoaste pur intamplator, acolo unde nici nu te astepti. Insa aceasta persoana iti va schimba complet viata. Veti rezona perfect inca de la prima intalnire si vei intelege ca e chiar cel care ti-a fost predestinat. Scorpion Cam astepti de multa vreme sa se intample ceva bine in plan amoros si culmea, tocmai Iepurasul e cel care iti face acest cadou. Iti scoate in cale un om frumos, puternic, inteligent, exact asa cum ti-ai dorit. Relatia va incepe in zilele de sarbatoare si va veti bucura de clipe fantastice inca de la bun inceput. Veti pleca probabil rapid intr-o calatorie de cateva zile, asa incat sa va cunoasteti mai bine. Totul va fi perfect inca de la inceput, potrivit ele.ro.