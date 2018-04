Pavel Filip: Când Moldova a fost în criză, România a fost singura care i-a oferit ajutor

În cadrul interviului, Pavel Filip a spus că venirea Băncii Transilvania pe piața din Republica Moldova este și răspunsul la măsurile întreprinde de către guvernare pentru redresarea sistemului bancar, luate în urma furtului miliardului. Premierul spune că a avut o discuție cu cei de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Președintele băncii a fost recent la Chișinău, unde și-a exprimat intenția de a cumpăra pachetul de acțiuni și de la Moldova Agroindbank. „Aceste lucruri înseamnă că s-a mișcat economia în Republica Moldova, că eforturile din ultimii doi ani făcute de către Guvern nu au fost în zadar. Și semnarea contractului de privatizare a Vestmoldtransgazului este un lucru important, pentru că reprezintă realizarea unei alte ambiții, de asigurare a securității energetice a Republicii Moldova”, a declarat Pavel Filip. Întrebat dacă este Republica Moldova dependentă de ajutorul venit din străinătate, Pavel Filip a spus că ajutoarele sunt binevenite, dar Guvernul nu contează doar pe ajutoare și împrumuturi din exterior. „Sunt rezultate, chiar dacă am fost într-o criză profundă. Am asigurat o creștere economică de 4% în 2016 și de 5% în 2017. Rezultatele pe care le vedem anul acesta sunt îmbucurătoare și ne fac să fim optimiști că, în curând, vom fi mai puțin dependenți de ajutoarele din exterior. Dar, desigur că și în continuare Republica Moldova va conta pe împrumuturi, așa cum o face fiecare țară”, a menționat premierul. Despre relația Republicii Moldova cu Rusia, Pavel Filip a spus că aceasta rămâne foarte complicată. Referind-se la expulzarea celor trei diplomați ruși, premierul a declarat că este pentru prima dată când Republica Moldova a dat dovadă de multă demnitate. Iar acel sentiment de teamă pe care l-a avut Moldova față de Moscova a fost depășit. „Noi ne dorim o relație bună cu Federația Rusă și am spus acest lucru întotdeauna, doar că vrem să fie o relație bazată pe respect reciproc. Înțeleg că Rusia este o țară mare, Republica Moldova este mai mică, dar suntem un stat independent și suveran. Ne dorim să avem același respect cum îl avem din partea României și din partea țărilor UE”, a declarat Pavel Filip. Potrivit premierului, Republica Moldova este o țară neutră, dar Federația Rusă, care vorbește cel mai mult despre respectarea neutralității Republicii Moldova, este cea care își tine trupele armate în Republica Moldova. „Este unica țară care încalcă neutralitatea Republicii Moldova. Noi vom fi absolut consecvenți şi vom cere, în continuare, retragerea trupelor străine, trupelor rusești, de pe teritoriul Republicii Moldova”, a mai spus Pavel Filip. În concluzie, premierul a comunicat că obiectivul său de bază este ca parcursul european să devină ireversibil în Republica Moldova. „Eu vă sigur că lucrul acesta se va întâmpla”, a declarat Pavel Filip.

