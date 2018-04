Două dintre cele mai mari parcuri ale capitalei vor fi reparate în acest an. Silvia Radu a dat o dispoziție în acest sens

16:45

Andrei Năstase candidează la alegerile locale pentru a-și reabilita imaginea. De această părere este analistul politic, Andrei Popov. Fiind întrebat într-o emisiune televizată dacă Năstase și-ar fi anunțat candidatura fără a se consulta cu Maia Sandu pentru a o forța să-l susțină, Popov a spus că aceasta e unica opțiune a lui Năstase ca să nu uite lumea de el. „Năstase oricum nu avea alte variante. Dacă acesta acum nu candida, el încetișor era să moară și lumea era să uite de el. Asta-i singura posibilitate de a-și restarta imaginea”, a declarat Andrei Popov. Amintim că în această săptămână Partidul Acțiune și Solidaritate a anunțat că va susține candidatura lui Năstase pentru alegerile locale din Chișinău. The post MOARTEA CĂPRIORULUI // Popov explică cum încearcă să evite Năstase decesul politic appeared first on Moldova 24.