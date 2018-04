Ministerul de externe rus protestează împotriva extrădării de către cehi a lui Evgheni Nikulin în SUA

10:00

Senatorul republican Rob Portman a declarat ieri postului nostru de radio că furnizarea de rachete antitanc Javelin armatei ucrainene de catre Statele Unite va ajuta Kievul să se apere mai bine de agresiunea Rusiei. In interviul acordat la Praga postului nostru de radio, senatorul american a spus că decizia Washingtonului va contribui la găsirea mai repede a unei soluții pașnice conflictului din Ucraina, care datează din primăvara anului 2014 și a făcut peste 10 300 de victime. Senatorul Portman este membru al Comitetului pentru Relații externe și a vizitat postul nostru de radio înainte de călătoria sa in Ucraina, unde are pe agenda întrevederi cu oficialitățile de la Kiev. In opinia senatorului republican, conflictul din Ucraina, ca si anexarea de către Rusia a peninsulei Crimeea necesită un raspuns „ferm” din partea comunității internaționale. In vizita sa in Ucraina, a spus Portman, va discuta și despre importanta luptei cu corupția și despre reformele democratice, atit cu liderii de la Kiev cît si cu membri ai Radei Supreme.