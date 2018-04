(ACUM UN AN) La Chișinău s-a desfășurat Forumul Internațional „Uniunea Economică Eurasiatică – R. Moldova”

14:10

În această săptămână, s-a împlinit un an de când Tudor Copaci a devenit Directorul general al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Iar o scurtă retrospectivă, ne convinge că acest an a fost plin de evenimente, dar şi de decizii importante ale ANRE cu impact direct asupra consumatorilor. Astfel, în acest an a fost […]