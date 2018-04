(P) Moldindconbank a oferit primul credit ipotecar "Prima Casă"

09:10

Actorii Channing Tatum şi Jenna Dewan au anunţat, printr-un mesaj publicat online, că se despart după opt ani de mariaj. "Cu afecţiune, am ales să ne despărţim. Am fost atât de îndrăgostiţi în urmă cu mulţi ani şi am avut o călătorie magică împreună. Citește mai departe...