România // Accesul turiştilor în Salina Slănic a fost sistat pe termen nedeterminat

13:15

Angajații Poliției au identificat persoana care a anunțat despre prezența unei bombe în clădirea Judecătoriei Chișinău, sediul Centru. Incidentul a avut loc pe 26 martie. Acesta s-a dovedit a fi un bărbat în vârstă de 43 ani, de profesie avocat, care în acea zi avea un proces de judecată şi urma să participe în calitate de apărător. Apelul telefonic a fost efectuat de pe o cartelă SIM de unică folosință, care a fost introdusă în telefonul avocatului de pe care s-a efectuat apelul de minare. Asupra lui au fost depistată și ridicată cartela SIM care anterior fost introdusă în aparatul de telefon de pe care s-a efectuat apelul. Bărbatul recunoaște că îi aparține cartela SIM și că a pus-o în telefon, însă nu are tangență cu infracțiunea dată. Acesta afirmă că telefonul i-ar fi dispărut din automobil în circumstanțe necunoscute. Despre faptul dispariției telefonului la poliție nu s-a adresat. În baza celor stabilite a fost iniţiată o cauză penală conform prevederilor art. 281 Cod Penal „Comunicarea mincinoasă cu bună ştiinţă despre actul terorism”. Acesta riscă o amendă în mărime de la 27 000 la 42 500 de lei, muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore sau închisoare de pînă la 2 ani. Astăzi bărbatul a fost citat la poliție pentru a fi audiat în calitate de bănuit. The post ALERTA cu bombă de la Judecătoria Chişinău a fost anunțată de un AVOCAT appeared first on Moldova 24.