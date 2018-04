Cum vrea Năstase să ajungă primar de Chișinău? A șterpelit o bază de date cu numere private de telefon și îi sună pe cetățenii capitalei să le spună să-l voteze

12:00

Acțiunea masivă de salubrizare a capitalei, anunțată de primărie a demarat în forță. Peste zece mii de chișinăuieni au ieșit dimineața de vreme în parcuri și pe străzi să facă ordine. Chiar dacă primăria a anunțat startul acțiunii pentru ora 10, oamenii au ieșit din case începând cu orele 7, declară Silvia Radu. „Curățenia este în toi. S-a început mult înainte de ora zece. Toți sunt prezenți. Am discutat în Valea Trandafirilor. Locuitorii au ieșit la 7 dimineața. A venit a doua tură de oameni care se ocupă de curațenia din acest parc. În toate sectoarele sunt activi. Zece mii oameni au ieșit să curețe orașul. Am implicat și sunt prezente străzi echipamentele necesare pentru curățarea străzilor”, a declarat primarul interimar general, Silvia Radu. Aceasta a relatat și despre un mod original de colectare a gunoiului, abordat de unii cetățeni. Aceștia au organizat un maraton de alergare cu saci de gunoi, iar în cadrul cursei strâng gunoiul pe care îl întâmpină. Silvia Radu a venit cu un apel către cetățenii capitalei să păstreze curățenia care va fi făcută astăzi. „Curățenia va dura. Nu este doar o zi în an cînd tre să fie curat. S-a acumulat mult gunoi pe această perioadă de frig. Apel să păstrăm curățenia pentru că e curat nu acolo unde se face curățenie, dar acolo unde se păstrează curat”, a subliniat primarul interimar general. The post Acțiune masivă de salubrizare a orașului Chișinău // Silvia Radu: Toți sunt prezenți. Zece mii oameni au ieșit să curețe orașul appeared first on Moldova 24.