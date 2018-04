(foto) Dubăsari: Case distruse de alunecări. O familie a fost evacuată de urgenţă

19:10

Creștinii ortodocși intră de astăzi, 2 aprilie, în Săptămâna Patimilor, cea mai strictă din perioada Postului Mare. În această perioadă se fac slujbe bisericeşti pentru pomenirea ultimelor zile ale lui Hristos pe pământ înainte de răstignire şi învierea Lui. Fiecare zi din această săptămână are o semnificaţie specială în desfăşurarea evenimentelor premergătoare Învierii Domnului. Luni, […]