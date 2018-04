Laboratorul spațial al Chinei s-a prăbușit pe Pământ

16:40

O şcoală din Finlanda pune doi roboți la catedră, în locul profesorilor. Este un proiect al autorităţilor, care-şi propun să facă învăţatul mult mai plăcut pentru elevi. Proiectul-pilot va dura un an, scrie digi24.ro. Elias are doar 30 de centimetri şi este noul profesor de limbi străine din această şcoală. Are o răbdare ieşită din comun, vorbeşte 23 de limbi străine şi... dansează Gangnam Style.„E amuzant, interesant şi sunt puţin uimită”, spune o elevă.„Cu ajutorul unui robot, copiii pot exersa fără să le fie teamă că fac greşeli, un robot e mai uşor de abordat”, adaugă Johanna Hemminki, directoare companie producătoare.Elias este echipat cu un soft care stabileşte nivelul de cunoaştere al elevilor. Prin urmare, îşi adaptează întrebările la nivelul fiecăruia dintre ei şi le transmite profesorilor rezultatul.„Ideea principală este ca elevii să se implice, să fie motivaţi, activi.