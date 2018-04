Cei trei diplomații ruși declarați persona non-grata au părăsit Republica Moldova

14:40

Primarul interimar al capitalei Silvia Radu l-a eliberat din funcție pe Iurie Dondiuc, directorul Spitalului Municipal Nr.1. Dispoziţia a fost emisă astăzi, 30 martie. Potrivit acesteia, directorul spitalului a fost eliberat din funcţie pentru controlul slab asupra activităţilor subdiviziunilor spitalului, din cauza numeroaselor plângeri din partea pacienţilor şi pentru inacţiunile de a elimina deficienţele în […]