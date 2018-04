Artistul total, Artistul-legendă, Dumitru Fusu, comemorat la Biblioteca Națională

12:45

Comisia de evaluare și selectare a proiectelor a desemnat 18 proiecte câștigătoare din cele 26 dosare depuse în perioada 7 decembrie 2017 - 15 martie 2018, pentru trei subprograme: Parteneriate tematice regionale, Abilitarea femeilor din diasporă și Reîntoarcerea profesională a diasporei. Astfel, în cadrul subprogramului PARTENERIATE TEMATICE REGIONALE au fost selectate spre finanțare 3 din 4 dosare depuse: Alina Stanciu, Republica Moldova în parteneriat cu Asociația „Alianța pentru Sprijinirea Basarabiei” din Franța, Asociația pentru Integrarea Migranților din Franța și Asociația „Orfeu” din Grecia – Proiectul „Moștenire – punte între ieri și mâine”, ediția a 25-a; Natalia Răileanu, Republica Moldova în parteneriat cu Asociația „Casa Mare” din Sacramento din SUA și Grupul de inițiativă „Cimișlieni din nordul Italiei” – Proiectul „Prin ochii lor”; Nicu Știrbet, Republica Moldova în parteneriat cu Asociația „DIALOG” din Elveția, Clubul Studenților Basarabeni și Bucovineni „Ștefan cel Mare și Sfânt” din România și Organizația Studenților Basarabeni București din Romania – Proiectul „ReDescoperă Lunca Prutului” (condiționat). Proiectele câștigătoare la această categorie, orientate spre crearea parteneriatelor dintre asociații pentru desfășurarea diferitor acțiuni cu caracter socio-economic regional, comunitar, educațional și de sănătate, vor fi finanțate cu 93.986,50 de lei per grant. În cadrul subprogramului ABILITAREA FEMEILOR ÎN DIASPORĂ au fost selectate spre finanțare 5 din 12 dosare depuse: Julieta Grădinaru, Elveția - Proiectul „Crearea atelierului științific pentru elevi și studenți EUREKA”; Valentina Ceban,migrant revenit din Portugalia - Proiectul „Event4U la el ACASĂ”; Daniela Papuc, Republica Moldova - Proiectul „Dor de Folk”; Tamara Cojocari, Republica Moldova - Proiectul „Creșterea competitivității sectorului agricol prin implicarea femeilor”; Liliana Țurcanu, Italia - Proiectul „Ecoul Neamului” (condiționat). Proiectele câștigătoare ale acestui subprogram, orientate spre abilitarea economică, socială, civică, juridică și economică a femeilor din diasporă, vor fi finanțate cu 93.986,50 de lei per grant. În cadrul subprogramului REÎNTOARCEREA PROFESIONALĂ A DIASPOREI au fost selectate spre finanțare 10 din 10 dosare depuse: Lilian Negura, Canada – Proiectul „Transfer de experiență canadiană de predare și cercetare a asistenței sociale”; Cezara Kolesnik, Belgia – Proiectul „Claude Monet - sursele picturii moderne”; Liliana Surugiu, Canada – Proiectul „Transfer tehnologic pentru realizarea unui model de turbina eoliană cu ax vertical pentru producere de energie electrică în Republica Moldova”; Ecaterina Baranov, Franța – Proiectul „Lelița Franța Joacă Sârba Moldovenească”; Teodor Ajder, Polonia – Proiectul „Media-zine, de la teorie la practică”; Maria Dandeș (Lupu), Canada – Proiectul „Lectura -activitate familială” (condiționat); Maxim Surdu, Danemarca – Proiectul „4 Hands, back to origins”; Mariana Iurcu, migrant revenit din Italia - Proiectul ,,Comunitatea etnică și Migrația în timp și spațiu”; Corneliu Tiulenev, Danemarca – Proiectul „4 Hands, back to origins”; Diana Ichim, Republica Cehă (condiționat) – Proiectul „Moldova - Pământul celor 100 de meșteri populari”. Proiectele câștigătoare la această categorie, orientate în scopul încurajării transferului de capital uman și experienței profesionale pentru dezvoltarea academică, socială și economică a Republicii Moldova, vor fi finanțate cu 37.594,60 de lei per grant. DEH este un program de granturi tematice, destinat cetățenilor originari din Republica Moldova aflați peste hotare și se desfășoară cu suportul financiar al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) în cadrul proiectului „Consolidarea capacităților instituționale ale Republicii Moldova în domeniul migrației și dezvoltării” în faza a II-a. Scopul programului este de a-i susține pe moldovenii din străinătate în implementarea ideilor lor în Republica Moldova și de a pune în valoare capitalul uman al diasporei.