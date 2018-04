Maladiile rare, un domeniu neexplorat în Moldova. Nu avem specialiști, metode de tratament și de diagnosticare

18:30

Copiii soarelui, așa cum mai sunt numiți copiii cu sindromul Down, nu sunt un blestem sau suferință pentru părinții lor, ei sunt doar speciali pentru cei care au iubire de împărtășit. Anual în Moldova se nasc aproximativ 50 de copiii cu Sindromul Down. Cauzele apariției sindromului sunt de natură genetică şi nu sunt cunoscute deocamdată. Anomalia cromozomială se produce în momentul conceperii, atunci când diviziunea celulară nu are loc în mod corect, fără a implica vina vreunui părinte.