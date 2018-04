Poliţiştii vor asigura ordinea publică în timpul slujbelor de Paşti

14:20

Milsami Orhei a învins echipa Zimbru Chișinău Milsami Orhei a pășit cu dreptul în noua ediție de campionat al Diviziei Naționale de fotbal. «Vulturii roșii» au învins pe teren propriu echipa Zimbru Chișinău cu scorul de 1-0. Eroul partidei a fost atacantul în vîrstă de 33 de ani, Igor Bugaiov. Acesta și-a făcut apariția în teren în repriza secundă și a reușit să marcheze golul victoriei în minutul 74. Vîntul ce a bătut puternic în timpul partidei și-a spus cuvîntul, fotbaliștii ambelor formații avînd nevoie de ceva timp pentru a se adapta. «În prima repriză noi practic fără ocazii. A doua repriză cu ajutorul vîntului am marcat, iar asta este foarte bine», a declarat portarul FC Milsami, Radu Mîţu. «Am intrat greu în meci, însă am reușit să cîștigăm. Scopul nostru a fost să obținem victoria și nu a contat în ce circumstanțe am obținut acest lucru», a declarat mijlocașul FC Milsami, Andrei Cojocari. «Primele meciuri întotdeauna sînt așa, mai mult se arată caracter decît fotbal. Ne-am așteptat la un meci foarte greu, terenul a fost greu, vînt, dar pînă la urmă eu zic că am jucat nu rău», a spus mijlocașul FC Zimbru, Alexandru Onică. Antrenorul orheienilor, Veaceslav Rusnac, nu și-a putut controla emoțiile pe tot parcursul partidei, fiind nemulțumit în mai multe rînduri de deciziile arbitrilor. «Eu cred că emoțiile sînt o parte din joc. Toți greșesc, și eu greșesc, și dumneavoastră puteți greși, dar și fotbaliștii. Așa sînt eu, nu vreau la nimeni ceva rău. Asta e o parte din joc, cred că. Așa eu sînt, trebuie să mă corectez», a declarat antrenorul FC Milsami, Veaceslav Rusnac. Chiar dacă echipa sa a suferit eșec, managerul sportiv al clubului Zimbru Chișinău. Marius Codescu, a rămas mulțumit de evoluția «galben-verzilor». «Începem să ne arătăm o nouă identitate, pentru că astăzi am jucat cu 5 jucători sub 21 de ani, printre care cu 3 titulari născuți în anul 1999. Copii care nu au nici măcar 18 ani», a spus managerul sportiv al FC Zimbru, Marius Codescu. În partida cu Milsami, a debutat în tricoul Zimbrului atacantul burkinabez Blaise Yameogo. «Pentru mine Zimbru este cea mai bună echipă. Chiar dacă am pierdut, sîntem o echipă bună. Eu cred în echipa asta și în toți jucătorii ce evoluează aici.» jucătorii ce evoluează aici», a declarat atacantul FC Zimbru, Blaise Yameogo. Campioana națională, Sheriff Tiraspol, s-a impus fără prea mari emoții la Tiraspol în fața lui Petrocub Hîncești cu scorul de 3-0. Pentru echipa lui Roberto Bordin au marcat Alhaji Kamara, Abdoul Gafar Sirima și Eugen Oancea. Igor Dobrovolski a debutat cu o victorie pe banca lui Dinamo-Auto. Formația tiraspoleană a dispus de Sfîntul Gheorge Suruceni cu scorul de 1-0. Mijlocașul «automobiliștilor» Iaser Țurcanu a marcat golul victoriei în minutul 26, cu un șut superb de la distanță. Într-o altă partidă, Speranța a remizat la Nisporeni cu Zarea Bălți, scor 0-0. Sursă: publika.md Record Milsami Orhei a învins echipa Zimbru Chișinău apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.