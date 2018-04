Simona Halep continuă să fie numărul 1 WTA! Recordul la care a bătut-o pe Sharapova

10:45

Iata in ce zodii sunt nascute persoanele in care e bine mai degraba sa nu ai foarte multa incredere: Gemeni Te indragostesti la prima vedere cand cunosti o persoana nascuta in Gemeni. E vesela, vorbareata, energica, politicoasa. Dar personalitatea sa duala va iesi rapid la suprafata. Vei descoperi un om nu tocmai sincer, siret chiar. Isi schimba repede starea de spirit si ajunge sa se certe cu cineva doar de dragul de a se certa. Va profita mult de pe urma unor situatii groaznice, care altora le-ar da fiori. De aceea, e bine sa fii rezervat la capitolul incredere. Balanta Firea calda, bonoma a nativului Balanta te vrajeste rapid. Si ii vei acorda toata increderea de care esti capabil, convins fiind ca nu te va dezamagi. Si multa vreme va merge asa, caci el in esenta e un om bun. Doar ca isi urmareste propriile interese si nu va ezita sa se foloseasca de informatii pe care le are despre tine pentru a-ti sapa groapa. In general, stie sa fure tot ce e mai bun pentru el ca sa isi desavarseasca propriul plan. Pesti Cei nascuti in zodia Pesti sunt duali. La urma urmei doar sunt zodie dubla. Acum te iubeste, te adora, te rasfata si iti vorbeste foarte frumos, in urmatoarele 5 minute schimba foaia si incepe sa te acuze de lucruri incredibile. Acest nativ iti poate da dovezi de prietenie cum nu ai mai vazut in viata ta, insa, la un moment dat, el va disparea de langa tine. Este capabil sa iti spuna orice doar ca sa se joace cu mintea ta si sa rada pe seama ta, scrie ele.ro.