Europarlamentarii din Comisia pentru Afaceri Externe și Comisia pentru Bugete vor efectua o vizită în raionul Hâncești

08:10

Astăzi este Duminica Floriilor. Ortodocsii sarbatoresc Intrarea Domnului in Ierusalim. Iata cateva obiceiuri strans legate de Duminica Floriilor: – in Duminica Floriilor fetele si femeile dau jos de la mana Martisorul si il leaga intre crengile unui copac inflorit, pentru a primi ocrotire divina, sanatate si spor in casa. – in Duminica Floriilor, fetele care vor sa […]