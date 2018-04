VIDEO. Alina Zotea a parcat din nou neregulamentar: A blocat trecerea pe un trotuar

09:50

O şcoală din Finlanda pune doi roboți la catedră, în locul profesorilor. Este un proiect al autorităţilor, care-şi propun să facă învăţatul mult mai plăcut pentru elevi. Proiectul-pilot va dura un an, scrie digi24.ro.Elias are doar 30 de centimetri şi este noul profesor de limbi străine din această şcoală. Are o răbdare ieşită din comun, vorbeşte 23 de limbi străine şi... dansează Gangnam Style.