China impune tarife vamale produselor din SUA

Moldova are patru noi ambasadori Moldova are oficial patru ambasadori noi, iar cîțivadiplomați au fost numiți concomitent ambasadori în alte țări. În special, în ultimul număr al «Monitorului Oficial» au fost publicate Decretele președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon,privind numirea lui Serghei Mihov ambasador al Republicii Moldova în Lituania, Lilian Darie – ambasador al Republicii Moldova în Belgia, Tatiana Pîrvu–ambasador al Republicii Moldova în Regatul Țărilor de Jos, Denis Jelimalai – ambasador al Republicii Moldova în Republica Populară Chineză. Totodată, prin Decretele președintelui, ambasadorul Republicii Moldova în Grecia Anatol Vangheli a fost numit concomitent, prin cumul, ambasador al RM în Cipru, cu reședința la Atena, iar ambasadorul Republicii Moldova în Austria, Victor Osipov, prin cumul, ambasador al RM în Slovacia, cu sediul la Viena. Sursă: noi.md