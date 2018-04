Toate gheretele din Parcul ”Râşcani” vor fi evacuate!

11:10

Un tren modern a fost lansat astăzi pe cursa Chișinău-Odesa-Chișinău. Noua garnitură are 4 vagoane, respectiv trei clase de confort – clasa 1, clasa 2 și clasa 3. În toate cele trei clase este aer condiționat și wi-fi. Schimbarea garniturii vechi cu un tren de tip modernizat D1M a permis reducerea timpului de călătorie.