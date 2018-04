/VIDEO/ Voiau să introducă ilegal în Moldova zeci de mii de dolari și euro. Bancnotele, aduse din UE, erau acceptate de bancomatele din țară

10:50

„Nu am vrut să le contractăm. Erau prețuri mult prea mari. Instalațiile costau între 70-100 mii de lei pentru o săptămână. Am renunțat la ele și am avut timp să avem decorațiuni speciale. Sper să implicăm studenții de la UTM să pregătească proiecte speciale ce țin de decorația orașului”, a menționat Silvia Radu. Edilul Capitalei […]