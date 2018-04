Ce model de smartphone are cea mai mare autonomie în 2018

08:30

Horoscop 2 aprilie 2018. Recunoaste ca esti indus in eroare, ca mergi pe o pista falsa, si deschide repede ochii! Ca-ti place sau nu, trebuie sa iei o decizie realista! Berbec – Horoscop 2 aprilie 2018 Trezeste-te din iluzia in care esti blocat si priveste realitatea in fata, pentru ca ar fi pacat sa alergi… Articolul Horoscop 2 aprilie 2018 – Singura zodie care are o ȘANSĂ unica în a doua zi din lună apare prima dată în Telegraph Moldova.