VIDEO// Nouă tineri din Ungheni, reținuți pentru comercializarea drogurilor. Unul din ei, profesor de educaţie fizică la un liceu

09:00

1. Chişinău, sectorul Botanica: str.Botanica Veche 5-39, 51, 57, 8, 8/2, Cernăuţi 3, Poamei 5, 5/1, 7, 9, 11, 15/1, 17, Pompierilor 16A, Sarmizegetusa 18, 18/3, 33/2, 35, 48/8 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:30, pentru lucrari de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 2. Chişinău, sectorul Botanica, or.Sîngera: str.Bogdan Vodă, Bogdan Vodă str-la, Chişinăului, Decebal, Grigore Ureche, Livezilor, Serghei Lazo, Soltana, Teilor, Viilor, Vîlcelei - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00, pentru lucrari de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 3. Chişinău, sectorul Buiucani: str.27 Martie 2, Bariera Sculeni 1/1, 2/1, 5/1, str-la Bariera Sculeni 1, 1A, 2, 2/2, 3, 6A, 8, 10, Calea Ieşilor 29, 29/2, 33, 33/2, 33/3, 35, 35/3, 37, 37/2, 39, 39/1, 41, 41/1, 41A,B,V, 43, 43/1, 43/2, 43/3, 45, 47, 47/2, Drumul Crucii 22-94, 33-87, Tărînei 62-80, 63-73 - în intervalul de timp între 10:00 - 17:00, pentru lucrari de reparaţie a echipamentului electric str.Bisericii 7-25, 18-34, str-la Bisericii 2-8, 3-19, 29, Gh.Godreanu 46-54, 59-89, Dragomirna 11-63, 28-68, Humuleşti 1, 3, Raristii 12, Schitului 1-21, 2-32, Toporaşilor 3 - în intervalul de timp între 09:00 - 13:00, pentru lucrari admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice 4. Chişinău, sectorul Buiucani, com.Truşeni: str.27 August, 31 August 1989, 31 August 1989 1 str-la, 31 August 1989 2 str-la, 31 August 1989 3 str-la, Alecu Russo, Alexandru Donici, Alexandru Donici 1 str-la, Basarabia, Basarabiei 1 str-la, Basarabiei 2 str-la, Constantin Stamati, Dragoş Vodă, Ion Neculce, Livezilor 1-str-la, Martisor, Morilor, Trandafirilor, Truseni, Valnuva, Vasile Lupu, Vasile Lupu 3 str-la, Vasile Lupu 4 str-la - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00, pentru lucrari de defrișare şi tăiere a crengilor 5. Chişinău, sectorul Centru: str.A.Şciusev 2 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00, pentru lucrari admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice 6. Chişinău, sectorul Centru, or.Codru: str.Acad.Sergiu Rădăuţanu, Acad.Sergiu Rădăuţanu 2 St-La, Acad.Sergiu Rădăuţanu 3 St-La, Acad.Sergiu Rădăuţanu 5 str-la, Anton Ablov, Mioriţa, Simion Cibotaru, Tadeus Malinovschi, Vasile Nauc, Vînătorilor, or.Chişinău: str.Grenoble 9999, Griviţei 12A, Mărţişor 11, 15, Mioriţa 40, 50, 56, Vînătorilor 32, 33-51 - în intervalul de timp între 09:00 - 16:00, pentru lucrari de reparaţie a echipamentului electric str.Cobzarilor, Cobzarilor 8 str-la, Cobzarilor 9 str-la, Izvoarelor, Livădarilor, Prepeliţei, Schinoasa-Deal - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 (1 oră), pentru lucrari de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului str.Cobzarilor 2 str-la, Cobzarilor 7 str-la, Cobzarilor 8 str-la, Cobzarilor 9 str-la, Izvoarelor, Livădarilor, Potirnichii 3 str-la, Prepeliţei, Schinoasa-Deal, Sitarului - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00, pentru 1 oră, pentru lucrari de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului str.Cobzarilor 3 str-la, Livădarilor, Sihastrului, Sihastrului 1 str-la - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 (1 oră), pentru lucrari de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului 7. Chişinău, sectorul Ciocana: str.Cărămidarilor 23-79, 56-94, L.Rebreanu 38/1, Movilenin 1-51, 2-32, Sf.Paraschiva 9-27, Uzinelor 75 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00, pentru lucrari montarea întrerupătorului str.Ginta Latina 3/3, M.Sadoveanu 4/3 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00, pentru lucrari de modernizare a echipamentelor electrice 8. Chişinău, sectorul Rîşcani, com.Ciorescu: str.Mugurel, Serghei Lazo, Sf.Paraschiva, Sf.Paraschiva str-la, Sfatul Ţării, Sfatul Ţării str-la, 31 August - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00, pentru lucrari de reparaţie a echipamentului electric 9. Chişinău, sectorul Rîşcani, com.Stăuceni: str.31 August 1989, Alexei Mateevici, Barbu Lăutaru, Biruinţa, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Dacia, Decebal, Dragoş Vodă, Dumbravei, Gheorghe Asachi, Livezilor, Mihail Frunze, Mioriţa, Nucarilor, Orheiului, Renaşterii, Salcîmilor, Stăuceni, Tineretului, Trandafirilor, Vierilor - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00, pentru lucrari de defrișare şi tăiere a crengilor 10. Anenii Noi: s.Chirca - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 17:55, pentru lucrari de schimbare sau montare a pilonilor s.Cobusca Nouă - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45, pentru lucrari de defrișare a arborilor s.Cobusca Veche - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:30, pentru lucrari de reparaţie a echipamentului electric s.Mereni - parţial în intervalul de timp între 12:00 - 14:00, pentru lucrari de reparaţie a echipamentului electric s.Puhăceni - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45, pentru lucrari de reparaţie a echipamentului electric 11. Basarabeasca: str.1 Mai JD, Comsomoliscaea, Comsomoliscaea Jd, Comsomoliscaea str-la Jd, Ivan Turghenev JD, Kirpicinaea Jd, Kirpicinaea str-la Jd, Lenin, Lenin JD, Nicolai Cernîşevski, Nicolai Cernîşevski JD, Novaea, Privogzalinaea, Privogzalinaea jd, Putilovscaea JD, Putilovskaea, Solnecinaea, Sovhoznaea, Stepan Razin, Stepan Razin JD, Voczalinaea Jd, Voczalnaea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00, pentru lucrari de reparaţie a echipamentului electric str.28 Iunie, Karl Marx, Octombrie - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00, pentru lucrari de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului 12. Cahul: or.Cahul: str.Gribov, M.Costin, Sanatoriului - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00, pentru lucrari de reparaţie a echipamentului electric or.Cahul: str.T.Nencev, Pacii, P.Rumeantev - partial in intervalu de timp intre 09:00 - 10:00 s.Moscovei - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00, pentru lucrari de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s.Vadul lui Isac: str.Lenin - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 09:30, pentru lucrari de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului 13. Cantemir: s.Porumbeşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 14. Comrat (UTA Găgăuzia): s.Baurci: str.40 Let Octeabrea, 8 Martie, Calinina, Carl Marx, Cosmonavtov, Drujba, Lenin, Molodejnaea, Sadovaea, Serghei Kirov, Şorsa, Staroseliscaea, Tcacenco - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:45, pentru lucrari necesare pentru conectarea clienţilor noi s.Svetlîi: str.28 Iunie, Iubileinaea, Iurie Gagarin, Iurie Gagarin str-la, Maxim Gorki, Molodejnaea - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00, pentru lucrari de schimbare sau montare a pilonilor 15. Călăraşi: str.Gavriil Muzicescu, Mihail Viteazul, Viilor - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 16:30, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s.Dereneu - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 12:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 16. Căuşeni: str.M.Eminescu - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 12:30, pentru lucrari de schimbare sau montare a pilonilor s.Taraclia - parţial în intervalul de timp între 12:30 - 14:00, pentru lucrari de schimbare sau montare a pilonilor s.Ursoaia - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 17:00, pentru lucrari de schimbare sau montare a pilonilor s.Zolotievca - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00, pentru lucrari de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 17. Cimişlia s.Mihailovca: str.Colhoznicilor, Iurie Gagarin str-la, Livezilor, Stefan Voda - partial in intervalul de timp intre 09:00 - 17:00 18. Criuleni: s.Boşcana - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 16:30 s.Hîrtopul Mare - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:00, pentru lucrari de defrișare şi tăiere a crengilor s.Mălăieştii Noi - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 18:00, pentru lucrari de schimbare sau montare a pilonilor s.Oniţcani - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 12:00, pentru lucrari de reparaţie a echipamentului electric s.Oniţcani - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00, pentru lucrari de reparaţie a echipamentului electric 19. Hînceşti: or.Hînceşti: str.Basarabia, Gh.Cojbuc, I.Creangă, O.Goga - partial in intervalu de timp intre 08:10 - 09:10 or.Hînceşti: str.Livezilor, G.Enescu, Floare - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30, pentru lucrari de reparaţie a echipamentului electric s.Cărpineni: str.M.Lomonosov, Liza Ceaikina, Chirov, Ştefan Neaga - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:00, pentru lucrari conectarea clienţilor noi s.Crasnoarmeiscoe: str.28 Iunie, Boris Glavan, Comsomoliscaea, Grigore Cotovschi, Ioana Iakir, Ion Soltîs, Iurie Gagarin, Lenin, Maxim Gorki, Molodejnaea, Naberejnaea, Nahimova, Ogorodnaea, Oziornaia Str-La, Pervomaiscaea, Serghei Lazo, Sovetscaea, Sverdlova, Taras Şevcenco, Ţentralinaea, Vinogradnaea, Vişnevîi Str-La - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00, pentru lucrari de schimbare sau montare a pilonilor s.Lăpuşna: str.50 Let Octeabrea, Cotovschi, Matrosov, Mehanizatorov, Lermontov, Sovetov - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 17:00, pentru lucrari conectarea clienţilor noi s.Negrea - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00, pentru lucrari renovarea LEA s.Pervomaiscoe - parţial în intervalul de timp între 12:00 - 17:00, pentru lucrari de reparaţie a echipamentului electric s.Pogăneşti - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 19:00, pentru lucrari de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 20. Ialoveni: str.Alexandru Cel Bun, Braşov, Brăila, Constanţa, Mihail Frunze, Păcii, Prieteniei, Vlad Ţepeş - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 17:30, pentru lucrari de defrișare şi tăiere a crengilor s.Costeşti - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 17:00, pentru lucrari conectarea clienţilor noi s.Horodca, s.Ulmu - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:40, pentru lucrari de reparaţie a echipamentului electric s.Ruseştii Noi - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00, pentru lucrari conectarea clienţilor noi s.Văsieni - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 17:30, pentru lucrari de reparaţie a echipamentului electric 21. Leova: str.A.Donici, Doina şi Ion Aldea Teodorovici, Independenţei, Mitr.Varlaam, Nucarilor - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30, pentru lucrari de defrișare şi tăiere a crengilor str.Alexandru cel Bun, Barbu Lăutaru, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Cahului, Ciprian Porumbescu, Constantin Stere, Dacia, Independenţei, Ioan Vodă, Maria Drăgan, Maxim Gorki, Mihai Eminescu, Miron Costin, Mitropolit Dosoftei, Mitropolit Varlaam, Nicolae Iorga, Nicolae Milescu Spătaru, Petru Rareş, Petru Zadnipru, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ştefan Neaga, Tudor Arghezi, Unirii, Victor Crăcescu str-la - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00, pentru lucrari de reparaţie a echipamentului electric s.Filipeni, s.Hănăsenii Noi - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00, pentru lucrari de reparaţie a echipamentului electric 22. Nisporeni: or.Nisporeni: str.Alecu Russo, Alexandru Cel Bun, Alexandru Donici, Barbu Lăutaru, Bogdan Vodă, Bucovinei, Chişinăului, Ciprian Porumbescu, Codrilor, Cristestilor, Gheorghe Madan, Holmului, Ion Iachir, Iurie Gagarin, Lapuşniţa, Maria Drăgan, Mihai Eminescu, Mihai Eminescu 2 Str-La, Mitropolit Dosoftei, Morilor, Nicolae Iorga, Pompa, Salcîmilor, Sfatul Ţării, Tudor Vladimirescu, s.Vărzăreşti - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 16:00, pentru lucrari de defrișare şi tăiere a crengilor or.Nisporeni: str.Alexandru cel Bun - partial in intervalu de timp intre 08:40 - 11:00 or.Nisporeni: str.Alexandru cel Bun, Chişinăului, Marea Adunare, Suveranităţii - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 14:00, pentru lucrari de reparaţie a echipamentului electric s.Vărzăreşti - partial in intervalu de timp intre 11:30 - 16:00 23. Orhei: str.1 Mai, Ştefan cel Mare, M.Sadoveanu, Scrisul Latin - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 15:00, pentru lucrari admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice s.Jeloboc - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00, pentru lucrari de schimbare sau montare a pilonilor 24. Străşeni: str.Şota Rustaveli, Liviu Deleanu, M.Lomonosov, V.Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30, pentru lucrari reconstrucţia liniei electrice aeriene s.Roşcani, s.Sireţi - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:30, pentru lucrari de defrișare şi tăiere a crengilor s.Scoreni - parţial în intervalul de timp 09:30 – 11:00 25. Ştefan Vodă: str.31 August 1989, Alexei Mateevici, Bugeacului, Constructorilor, Libertăţii, Suvorov, N.Testemiţeanu - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:10, pentru lucrari de defrișare şi tăiere a crengilor s.Crocmaz: str.Chirov, Colhoznaea, Comsomoliscaea, Independenţei, Lenin, Maxim Gorki, Miciurin, Mihail Frunze, Mira, Şcolinaea, Serghei Lazo, Sovetscaea, Sportivă, Suvorov - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20, pentru lucrari de reparaţie a echipamentului electric 26. Taraclia: str.Alexandr Puşkin, Bulgară, Grigore Cotovschi, Iurie Gagarin, Karl Marx, Octeabriscaea, Veaceslav Cara - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:30, pentru lucrari de reparaţie a echipamentului electric s.Copceac: str.Karl Marx, Lenin, Rodaca, Serghei Lazo, Sovetscaea - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:30, pentru lucrari de defrișare şi tăiere a crengilor 27. Teleneşti: s.Băneştii Noi - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 18:00, pentru lucrari de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s.Căzăneşti - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00, pentru lucrari de defrișare şi tăiere a crengilor s.Suhuluceni - parţial în intervalul de timp 09:15 – 10:30 s.Tîrşiţei, s.Flutura - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00, pentru lucrari de schimbare sau montare a pilonilor