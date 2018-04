Polițiștii au ridicat droguri în valoare de 250 000 lei. Nouă persoane din Ungheni, reținute// VIDEO

18:20

Centrul pentru Politici și Reforme susține că proiectul construcției primei săli polivalente "Arena Chișinău" este unul netransparent. Potrivit CPR, proiectul "Arena Chișinău" a apărut pe neașteptate în spațiul public, stârnind mai multe întrebări legate de modul în care acesta a devenit o prioritate pentru cetățenii Republicii Moldova, modul cum au fost alocate finanțarea și terenul, […]