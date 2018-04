Atenție! Cade acoperișul unui bloc de pe strada Mihalcea Hîncu din Hîncești

17:40

Astăzi viceprimarul municipiului Hîncești, doamna Zinaida Buruiană a venit cu un apel către cetățenii din Hîncești STIMAȚI HÎNCEȘTENI, ținînd cont... The post Hînceșteni ! Nu lăsați parcate automobilele în locuri publice appeared first on Hîncești 24 Online.