Cod galben de vânt // Mai multe localități din țară au rămas fără curent electric

20:15

Inspectorii de patrulare nu vor mai putea ridica plăcuțele de înmatriculare de la vehiculele parcate neregulamentar. Parlamentul a votat azi, în lectură finală, modificări la Codul Contravențional, cu susținerea a 57 de deputați. Potrivit deputatului PD, Valentina Buliga, practica ridicării plăcuțelor este una ineficientă și nu oferă soluții pentru combaterea fenomenului de parcare neregulamentară, ci, din contra, creează dificultăți atât pentru conducătorii auto, cât și pentru polițiști. Totodată, Inspectoratul Național de Patrulare dispune de tehnica necesară pentru sancționarea conducătorilor auto care parchează neregulamentar, fără a mai fi necesară scoaterea plăcuțelor de înmatriculare. Potrivit art. 238 din Codul Contravențional, pentru staționarea sau parcarea în locuri interzise, conducătorul auto este sancționat cu amendă de până la 500 de lei, cu aplicarea a două puncte de penalizare. Amintim că inițiativa privind interzicerea ridicării plăcuțelor de înamtriculare a fost propusă de către liderul PD, Vlad Plahotniuc. The post Votat în lectură finală! Plăcuțele de înmatriculare de la mașinile parcate neregulamentar nu vor mai fi ridicate de inspectorii de patrulare appeared first on Moldova 24.