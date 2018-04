Superstiții de 1 aprilie. Cele mai celebre farse de Ziua Păcălelilor!

11:50

O arhitectă din Ucraina creează torturi arhitecturale cu ajutorul imprimantei 3D! Conceptul este unic în lume. Dinara Kasko, o tânără ucrainiană în vârstă de 28 de ani, a adus ceva în plus artei de a face prăjituri: forma arhitecturală. Deserturile ei au stârnit admiraţie în lume, fiind apreciată de faimoși cofetari-patiseri din Spania și SUA […]