Secretele de la Circ, din trecerea subterană „Unic”

12:00

Prima zi a lunii aprilie trebuie începută cu dreptul. Iată de ce vă propunem o listă de filme, care o să vă ajute să aveţi un sfîrşit de săptămînă minunat. Ready Player One: Să înceapă jocul (Ru) - Patria Multiplex:11:00 13:40 16:20 19:10 21:50, Patria-Rîşcani:18:40 21:20, Patria-Loteanu:13:10 15:50 18:30 21:10 Ready Player One (En-Ro sub) - Patria Multiplex:17:40, Patria-Loteanu:14:10 Vreau să sl