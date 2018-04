Casa de modă Versace va renunța la blana naturală. Motivul este plauzibil

12:01

Moscova a transmis Marii Britanii ca trebuie sa reduca "putin peste 50" de posturi de diplomati si de functionari din reprezentantele sale diplomatice din Rusia, in contextul amplificarii disputei in privinta otravirii fostului dublu spion rus Serghei Skripal si a fiice sale in Anglia, a anuntat sambata Ministerul rus de Externe, potrivit Reuters.