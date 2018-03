La Chişinău s-a desfăşurat Marea curăţenie de primăvară

17:30

Moldova a îndeplinit cele 10 condiţionalităţi pentru a primi prima tranşă din asistenţa macrofinanciară de 100 de milioane de euro din partea Uniunii Europene. Asigurările vin din partea ministrului Finanţelor, Octavian Armaşu. Oficialul a declarat la ședința Consiliului parlamentar pentru Integrare Europeană că UE va fi informată în scurt timp despre acest lucru.