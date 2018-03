Moscova acordă 30 de zile Marii Britanii pentru a-şi reduce personalul diplomatic în Rusia

16:20

În această duminică catolicii sărbătoresc Paştile În acest an, creştinii catolici şi cei ortodocși marchează la diferenţă de o săptămînă sărbătoarea Învierii Domnului. Duminică, 1 aprilie, catolicii sărbătoresc Paștile, iar ortodocşii – Duminica Floriilor. Î n mesajul de felicitare adresat catolicilor cu ocazia sărbătorii Învierii Domnului, episcopul Anton Coşa al Diecezei Romano-Catolice de Chișinău, spune că Paștile este vestirea învierii lui Hristos, este victoria vieții asupra morții, transmite IPN. Anton Coşa menționează că Paștile anunță faptul că Hristos a învins răul și moartea. A murit, dar acum este viu și triumfă biruitor. Este important ca în aceste zile de har să ne exprimăm întreaga adeziune la viața lui Hristos cel Înviat. Pentru că prin învierea lui Hristos, viața noastră este deja o „pregustare a vieții veșnice". În mare parte, tradiţiile, sentimentele şi motivaţia creştinilor catolici pentru Înviere sînt aceleaşi ca şi ale creştinilor ortodocşi. Sărbătoarea este pregătită sufleteşte pe parcursul unei perioade numite Postul Mare, perioadă în care catolicii sînt îndemnaţi să devină mai curaţi. Liturghia de Paşti este cea mai lungă din tot anul şi începe, de regulă, la ora 20.00. O diferenţă este că romano-catolicii nu au Foc Haric adus de la Ierusalim. Episcopul aprinde lumînarea pascală pe care o binecuvîntează şi împarte Lumină Sfîntă credincioşilor. În duminica de Paşti, după biserică, la catolici există obiceiul să se adune în familie, să viziteze părinţii. Au aceeaşi pască, aceeaşi tradiţie de a binecuvînta mîncarea pascală, ouăle colorate. Paștile se sărbătorește în prima duminică după prima lună plină care cade după sau de echinocțiul de primăvară. În Biserica Ortodoxă echinocțiul de primăvară este fixat pe 21 martie în calendarul iulian (care este ziua de 3 aprilie în calendarul gregorian), în timp ce Biserica Catolică ia în considerare echinocțiul real de primăvară. Această diferență duce, în plus, la o anumită periodicitate în diferența dintre zilele Paștilor. Specific, după doi sau patru ani în care diferența este 0-1 săptămîni, urmează un singur an în care diferența este de patru sau cinci săptămîni. Potrivit ultimului recensămînt, din 2014, în Republica Moldova 0,1% din populație se declară catolică. Sursă: ipn.md