Culmea cinismului // Silvia Radu face curat în fața casei lui Andrei Năstase, în timp ce el e ocupat cu electorala

Un bărbat în vârstă de 63 ani, locuitor al satului Fântânița, raionul Drochia, este cercetat penal pentru comercializarea drogurilor în cantități mari. Ofițerii de investigații ai Inspectoratului de poliție Drochia au efectuat, ieri, mai multe achiziții de control, iar ca rezultat, bărbatul a fost prins în flagrant în timp ce comercializa droguri, și anume "marijuana", în cantitate de circa 2 kg și 600 gr. Bărbatul vindea marfa în centrul satului. La fața locului, angajații poliției au efectuat o percheziție corporală, depistând asupra bănuitului 1800 lei și două telefoane mobile. Totodată, polițiștii au efectuat o percheziție autorizată la domiciliul bărbatului, unde au depistat și ridicat semințe de marijuana în cantitate de 0,5 kg și un borcan de 3 litri cu substanțe vegetale. În cest caz a fost intentat un dosar penal, iar pentru acțiunile ilegale bărbatul riscă privațiune de libertate pe o perioadă de la 3 la 7 ani.